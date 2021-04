IL COVID PASSERA’, MA LE SEQUELE? (Di sabato 3 aprile 2021) RIO DE JANEIRO – “Per i miracoli ci stiamo attrezzando”. Dovrebbe essere questa la dichiarazione del presidente Draghi nella prossima conferenza stampa. Una parte della popolazione, la più mugugnona, avrebbe preteso che con l’avvento del nuovo governo, come d’incanto, tutti gli errori da matita blu del governo Conte e non solo fossero corretti dall’oggi all’indomani. Signori, è Draghi mica Mandrake! Le priorità di oggi sono il virus da debellare e l’economia da resuscitare. Burocrazia, scuola, giustizia, ecologia, tecnologia, carceri, riforme costituzionali e tutti gli altri problemi, che Dio solo sa da quando esistono e quanti siano, potranno essere messi in agenda per il prossimo futuro, ma non affrontati e risolti nell´infuriare dell´epidemia da un governo di scopo, formato con il fine di portare a termine specifici obiettivi e destinato a durare uno o al più due anni. Eppoi, ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 aprile 2021) RIO DE JANEIRO – “Per i miracoli ci stiamo attrezzando”. Dovrebbe essere questa la dichiarazione del presidente Draghi nella prossima conferenza stampa. Una parte della popolazione, la più mugugnona, avrebbe preteso che con l’avvento del nuovo governo, come d’incanto, tutti gli errori da matita blu del governo Conte e non solo fossero corretti dall’oggi all’indomani. Signori, è Draghi mica Mandrake! Le priorità di oggi sono il virus da debellare e l’economia da resuscitare. Burocrazia, scuola, giustizia, ecologia, tecnologia, carceri, riforme costituzionali e tutti gli altri problemi, che Dio solo sa da quando esistono e quanti siano, potranno essere messi in agenda per il prossimo futuro, ma non affrontati e risolti nell´infuriare dell´epidemia da un governo di scopo, formato con il fine di portare a termine specifici obiettivi e destinato a durare uno o al più due anni. Eppoi, ...

