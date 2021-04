AstraZeneca, 7 morti per trombosi su 18 milioni vaccinati in Gb (Di sabato 3 aprile 2021) AstraZeneca, sette casi di persone morte per trombosi dopo che più di 18 milioni di britannici hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anglosvedese. Lo ha reso noto l’ente regolatore britannico, precisando che non vi sono prove di un nesso causale fra il vaccino e il decesso. “I benefici nel prevenire l’infezione da covid-19 e le sue complicazioni continuano a superare i rischi e il pubblico deve continuare a vaccinarsi”, ha detto alla Bbc June Raine, capo esecutivo della Medicines and healthcare regulatory agency (Mhra). L’Mhra aveva già fatto sapere di aver riscontrato 30 casi di rare trombosi fra le 18,1 milioni di persone che hanno ricevuto una dose di AstraZeneca in Gran Bretagna. I dati, aggiornati al 24 marzo, parlando di 22 casi di trombosi cerebrale dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021), sette casi di persone morte perdopo che più di 18di britannici hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anglosvedese. Lo ha reso noto l’ente regolatore britannico, precisando che non vi sono prove di un nesso causale fra il vaccino e il decesso. “I benefici nel prevenire l’infezione da covid-19 e le sue complicazioni continuano a superare i rischi e il pubblico deve continuare a vaccinarsi”, ha detto alla Bbc June Raine, capo esecutivo della Medicines and healthcare regulatory agency (Mhra). L’Mhra aveva già fatto sapere di aver riscontrato 30 casi di rarefra le 18,1di persone che hanno ricevuto una dose diin Gran Bretagna. I dati, aggiornati al 24 marzo, parlando di 22 casi dicerebrale dei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Vaccini, Gb: sette morti per trombosi dopo somministrazione AstraZeneca #vaccini - attilascuola : RT @ImolaOggi: Gb: sette morti per trombosi dopo AstraZeneca I sostenitori dei sacrifici umani: 'epperò sono state vaccinate 18 milioni di… - JosephGhorna : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Gb: sette morti per trombosi dopo somministrazione AstraZeneca #vaccini - IvoAyrton : RT @ImolaOggi: Gb: sette morti per trombosi dopo AstraZeneca I sostenitori dei sacrifici umani: 'epperò sono state vaccinate 18 milioni di… - EremitaMancato : RT @ImolaOggi: Gb: sette morti per trombosi dopo AstraZeneca I sostenitori dei sacrifici umani: 'epperò sono state vaccinate 18 milioni di… -