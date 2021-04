Medjugorje, il messaggio per oggi: “Satana attira molti al peccato e alla perdizione” (Di venerdì 2 aprile 2021) La Madonna del suo messaggio del 25 ottobre 2012 ci mette in guardia dal maligno che tenta in ogni modo di attirarci a sé. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, a Medjugorje. messaggio della Madonna del 25 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 aprile 2021) La Madonna del suodel 25 ottobre 2012 ci mette in guardia dal maligno che tenta in ogni modo dirci a sé. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da un avvenimento che è unico nella storia dell’umanità, la presenza della Madonna in mezzo a noi, adella Madonna del 25 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

