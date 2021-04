Denise Pipitone e Oleysa | “i 3 motivi per cui la ragazza russa potrebbe essere lei”

(Di venerdì 2 aprile 2021), ancora novità sul caso della bambina scomparsa nel 2004. La trasmissione Chi l’ha visto è tornata sul caso della bambina siciliana di Mazaro del Vallo scomparsa nel lontano 2004. Ma il caso della scomparsa sembra procedere su un filo invisibile che si collegherebbe anche alla storia di una giovane, che ha lanciato un appello in diretta tv. Il suo nome è quello di Olesya Rostova. Sarebbe cresciuta in un orfanotrofio da quando aveva compiuto l’età di 5 anni. Olesya, si apprende su Leggo, sostiene distata rapita da piccola e di non avere ulteriori ricordi della sua infanzia: “Mammina mia, non ti ho mai dimenticata. Vorrei conoscerti e trovarti”; queste le parole di Olesya durante l’appello lanciato durante il programma russo andato in onda il 23 marzo.. Oggi la ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Di ora in ora emergono novità sulla vicenda di Olesya Rostova , la ragazza di circa 20 anni, residente in Russia , che è stata segnalata in Italia per la possibilità di essere, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo e che i suoi genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi , non hanno mai smesso di cercare in tutti questi anni. Sono arrivate nelle ultime ...Giacomo Frazzitta , come la mamma di, si dice in ansia per l'esito del test e per questo motivo ha chiesto di ricevere i risultati del test del sangue entro questo weekend. Dalla ...Federica Sciarelli, conduttrice di ’Chi l’ha visto?’, e la caccia agli scomparsi: "Avvistamenti, tracce, non tralasciamo nulla" ...Nuovi indizi su Denise Pipitone, una ragazza che somiglia alla madre si trova in Russia Marzo 30, 2021 Chi è Davide Maggio? Biografia e carriera del noto blogger Marzo 30, 2021 ...