Assoluti | Pellegrini conquista il pass per la quinta Olimpiade Piango per l' emozione

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuoto, Pellegrini alla 5/a Olimpiade. 'Piango dall'emozione'. L'azzurra vince assoluti 200 stile e fa il tempo per… - Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - rtl1025 : ?? 'Piango per l'emozione'. Federica #Pellegrini conquista la qualificazione ai Giochi di #Tokyo nei 200 sl, e a fi… - benny_bove : RT @Corriere: Federica Pellegrini si qualifica per la sua quinta Olimpiade e poi scoppia in lacrime - GeMa7799 : A 32 anni, Federica Pellegrini ha staccato il suo quinto pass olimpico: ha vinto il titolo italiano nei 200 stile l… -

Ultime Notizie dalla rete : Assoluti Pellegrini

Non nasconde le lacrime per aver staccato il pass per la sua quinta olimpiade Federicache si è qualificata nei 200 stile libero per i Giochi di Tokyo. Aglidi nuoto in corso a ...'Piango per l'emozione'. Così Federicaha commentato all'Ansa la qualificazione ai Giochi di Tokyo nei 200 sl, scoppiando in lacrime. Aglidi nuoto di Riccione la campionessa azzurra ha vinto la finale in 1'56''69 che ...Federica Pellegrini si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto. La Divina ha staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi grazie a una spettacolare prestazio ...Riccione, 2 aprile 2021 - Federica Pellegrini ha conquistato la qualificazione ai Giochi di Tokyo nei 200 stile libero. La campionessa azzurra ha ottenuto il pass per la sua quinta partecipazione a un ...