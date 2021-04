Via alle prenotazioni per i vaccini in Lombardia, come funziona con Poste (Di giovedì 1 aprile 2021) La prenotazione dei vaccini in Lombardia passa alla piattaforma gestita da Poste, abbandonando definitivamente quella di Aria che ha creato disagi e polemiche tra sms mai partiti e appuntamenti saltati per problemi tecnici. Leggi anche › Vaccino Covid per bambini e adolescenti: a che punto siamo? Le risPoste del professor Pregliasco › vaccini anti-covid in farmacia: come funziona, chi può farlo e a che condizioni vaccini in Lombardia, come fare X Tutti i lombardi quindi, che hanno fra 75 e 79 anni, potranno prenotare il vaccino ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) La prenotazione deiinpassa alla piattaforma gestita da, abbandonando definitivamente quella di Aria che ha creato disagi e polemiche tra sms mai partiti e appuntamenti saltati per problemi tecnici. Leggi anche › Vaccino Covid per bambini e adolescenti: a che punto siamo? Le risdel professor Pregliasco ›anti-covid in farmacia:, chi può farlo e a che condizioniinfare X Tutti i lombardi quindi, che hanno fra 75 e 79 anni, potranno prenotare il vaccino ...

Advertising

SassuoloUS : Il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale Italiana, pur in presenza d… - HuffPostItalia : Stop alle grandi navi a Venezia: il cdm dà il via libera al decreto - andrearossi76 : Io ho firmato, manca poco alle 200mila firme. Ministero degli affari esteri: Cittadinanza Italiana a Patrick Zaki… - pabla77 : Il Sassuolo comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale, pur in presenza di test Covid-19… - spalletters : RT @SassuoloUS: Il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale Italiana, pur in presenza di test C… -