Pascale | la sperimentazione entra nel vivo | iniettata la prima siringa Takis

Si chiama Alessandro Esposito, ha 26 anni, fa l'informatico ed è di Napoli il primo volontario che ha ricevuto, presso l'Istituto dei tumori di Napoli, la dose iniziale del vaccino tutto italiano della società biotech di Castel Romano. Ha preso ufficialmente il via con la prima iniezione, oggi al Pascale la sperimentazione del vaccino italiano anti Covid-19 ideato da Takis. Un vaccino interamente made in Italy che vede uniti tre ospedali, uno del Nord, il San Gerardo di Monza, uno del centro, lo Spallanzani di Roma e per il Sud il Pascale di Napoli. I tre centri sono coinvolti nella sperimentazione di fase I/II. La fase 1 coinvolgerà 80 volontari sani divisi in 4 gruppi con dosi diverse somministrate con o senza richiamo, mentre in fase 2 si raggiungeranno ...

