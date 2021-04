“Parassiti” | il libro inchiesta sul fisco e sull’evasione in Italia | “Domande e risposte su uno dei più grandi scandali della Repubblica”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Centosette miliardi di euro. È la scandalosa cifra accertata dell’evasione fiscale in. Con milioni di contribuenti disonesti che continuano a farla franca e a pesare sulle spalle dei cittadini che le tasse le pagano. Ma quanti sono esattamente gli evasori? Perché restano impuniti, con quali complicità politiche? E per quali ragioni l’amministrazione finanziaria non è in grado di contrastare i comportamenti illeciti? Neldenuncia “” scritto dal senatore Primo Di Nicola e dai giornalisti Antonio Pitoni e Ilaria Proietti (edito da PaperFirst) tutto quello che c’è da sapere su uno dei più. Che mina la coesione democratica e che continua a sottrarre alle casse pubbliche risorse vitali per finanziare stato sociale e ...

Esce oggi in libreria Parassiti – Ladri e complici: così gli italiani evadono (da sempre) il fisco", il libro di Primo Di Nicola, Antonio Pitoni e Ilaria Proietti edito da Paper First.