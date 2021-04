Napoli, polizia trova la droga nella lavatrice: arrestato uomo di 38 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Durante la giornata di ieri mercoledì 31 marzo gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico De Gasperis dove hanno rinvenuto 16 stecchette contenenti 18 grammi di hashish mentre, nella lavatrice, hanno trovato 3 panetti del peso di 235 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e, in un armadio, 1230 euro. Guglielmo Iannaccone, 38enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. A nulla quindi è servito il suo tentativo di nascondere il tutto nella lavatrice. Dopo gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la giornata di ieri mercoledì 31 marzo gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di unin vico De Gasperis dove hanno rinvenuto 16 stecchette contenenti 18 grammi di hashish mentre,, hannoto 3 panetti del peso di 235 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e, in un armadio, 1230 euro. Guglielmo Iannaccone, 38enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è statoper detenzione di sostanza stupefacente. A nulla quindi è servito il suo tentativo di nascondere il tutto. Dopo gli ...

