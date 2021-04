Calendario Lazio sino a fine campionato: programma, orari e tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Undici giornate separano la Lazio dalla fine del campionato. I biancocelesti sono ancora in corsa per la zona Champions, anche se dal settimo posto sarà complicato sopravanzare tre delle sei squadre che la precedono, ma con una serie di vittorie consecutive questo sarà possibile. E’ importante, in tal senso, andare a scoprire quale sarà il cammino della squadra. Ecco il Calendario completo sino a fine campionato, con il programma, gli orari e le informazioni sulla diretta tv e streaming delle partite. Calendario Lazio RECUPERO VENTICINQUESIMA GIORNATA Data da definire orario da definire Lazio-Torino su Sky Sport VENTINOVESIMA GIORNATA Sabato 3 aprile 2021 ore 15 ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) Undici giornate separano ladalladel. I biancocelesti sono ancora in corsa per la zona Champions, anche se dal settimo posto sarà complicato sopravanzare tre delle sei squadre che la precedono, ma con una serie di vittorie consecutive questo sarà possibile. E’ importante, in tal senso, andare a scoprire quale sarà il cammino della squadra. Ecco ilcompleto, con il, glie le informazioni sulla diretta tv e streaming delle partite.RECUPERO VENTICINQUESIMA GIORNATA Data da definireo da definire-Torino su Sky Sport VENTINOVESIMA GIORNATA Sabato 3 aprile 2021 ore 15 ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - FrankRN10 : @It_Tre @MarcoKappa11 C'è Juve Napoli, Atalanta Juve, Inter Napoli, Atalanta Roma, Lazio Napoli, Atalanta Roma. Tut… - tomhillenbrand : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid… - 67albiAlberto : RT @SabrinSabry: Per favore stasera non fate i passaggetti in area di rigore o i retropassaggi al portiere de botto e senza senso che poi… - dgallo1982 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid… -