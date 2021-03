Rick and Morty, la data ufficiale di inizio della quinta stagione e il trailer (Di mercoledì 31 marzo 2021) La quinta stagione di Rick and Morty debutterà negli Stati Uniti da giugno 2020. L’annuncio ufficiale arriva da Adult Swim, che ha svelato anche un’altra novità. Nello stesso giorno di uscita, oltre al primo episodio il pubblico potrà assistere a una sorta di speciale, durante il quale verranno trasmesse sui social e sulle piattaforme digitali tutta una serie di anticipazioni, sorprese e gustosi retroscena del nuovo attesissimo capitolo della serie televisiva. In attesa di conoscere la trama, possiamo già anticiparvi parte del cast, la data di uscita esatta (negli USA perlomeno) e il trailer ufficiale pubblicato da Adult Swim il 30 marzo. Rick and Morty stagione 5: cast, attori e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ladianddebutterà negli Stati Uniti da giugno 2020. L’annuncioarriva da Adult Swim, che ha svelato anche un’altra novità. Nello stesso giorno di uscita, oltre al primo episodio il pubblico potrà assistere a una sorta di speciale, durante il quale verranno trasmesse sui social e sulle piattaforme digitali tutta una serie di anticipazioni, sorprese e gustosi retroscena del nuovo attesissimo capitoloserie televisiva. In attesa di conoscere la trama, possiamo già anticiparvi parte del cast, ladi uscita esatta (negli USA perlomeno) e ilpubblicato da Adult Swim il 30 marzo.and5: cast, attori e ...

