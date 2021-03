Ema: 'Nesso trombosi rare e vaccino AstraZeneca non provato. No rischi specifici legati a età' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non c'è nessun rischio specifico legato all'età per il . Lo riferisce l' in un comunicato. E non ci sono prove sul collegamento rare e il vaccino antioAstraZeneca . Nel comunicato di Ema si legge che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non c'è nessuno specifico legato all'età per il . Lo riferisce l' in un comunicato. E non ci sono prove sul collegamentoe ilantio. Nel comunicato di Ema si legge che ...

