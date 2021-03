Vaccini anti Covid, Gori: meglio una campagna su base provinciale (Di martedì 30 marzo 2021) In Aula in Consiglio regionale le proteste dell’opposizione per l’assenza di Fontana e Moratti che avrebbero dovuto riferire sull’azzeramento dei vertici di Aria spa. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 30 marzo 2021) In Aula in Consiglio regionale le proteste dell’opposizione per l’assenza di Fontana e Moratti che avrebbero dovuto riferire sull’azzeramento dei vertici di Aria spa.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'azienda Johnson & Johnson inizierà le consegne del suo vaccino anti-Covid in Europa il 19 aprile. #ANSA - nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - Adnkronos : Nuova ordinanza per il piano vaccini anti #COVID19 - dottoremaevero : Sui #vacciniCOVID si è detto molto ma si è fatta anche molta confusione, come ci spiega @RobiVil ????? ? Possono mo… - SimoneCosimi : RT @GiulioNotturni: #Coronavirus: nella Regione Lazio raggiunta la quota di 1 milione di somministrazioni di vaccini anti covid19. #SaluteL… -