Maddalena addio, la disperazione del fratello Luca: 'Almeno fateci sapere se poteva essere salvata' (Di martedì 30 marzo 2021) CASTELPLANIO - 'Voglio solo sapere se poteva essere salvata'. E' quanto chiede Luca, fratello di Maddalena Urbani , 20 anni, trovata morta a Roma in circostanze ancora tutte da chiarire. Ed è quanto ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 30 marzo 2021) CASTELPLANIO - 'Voglio solose'. E' quanto chiedediUrbani , 20 anni, trovata morta a Roma in circostanze ancora tutte da chiarire. Ed è quanto ...

Advertising

CiaoKarol : ???? ADDIO A MADDALENA URBANI. RIPOSA IN PACE ?????? Preghiamo con tutto il cuore per questa giovane ragazza ?????? - CiaoKarol : Ciao Maddalena, morta a soli 21 anni. Era la figlia di Carlo Urbani, il medico-eroe della Sars: Preghiamo con il cu… - infoitinterno : Maddalena, morta di overdose a Roma. Il fratello: «Era geniale e fragile, non ha superato l'addio del padre eroe» - infoitinterno : Maddalena Urbani morta di overdose, il fratello: non superò l'addio del padre eroe - SoniaOranges : Il fratello di Maddalena Urbani, morta di overdose: «Non aveva superato l'addio del papà eroe» -