Lazio-Torino, ricorso respinto: la partita si gioca (Di martedì 30 marzo 2021) Lazio-Torino va giocata, lo ha deciso la Corte Sportiva d’Appello. respinto il ricorso del club biancoceleste, dopo la decisione del Giudice Sportivo che aveva rinviato direttamente la gara, senza comminare il 3-0 a tavolino. Anche il secondo grado di giustizia sportiva conferma il rinvio, ma la Lazio è disposta ad arrivare fino al Collegio di Garanzia del Coni. Nelle motivazioni della sentenza, firmata dal presidente Piero Sandulli, si legge: “Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL di Torino, “la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto per il 2 marzo, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021)vata, lo ha deciso la Corte Sportiva d’Appello.ildel club biancoceleste, dopo la decisione del Giudice Sportivo che aveva rinviato direttamente la gara, senza comminare il 3-0 a tavolino. Anche il secondo grado di giustizia sportiva conferma il rinvio, ma laè disposta ad arrivare fino al Collegio di Garanzia del Coni. Nelle motivazioni della sentenza, firmata dal presidente Piero Sandulli, si legge: “Pertanto, correttamente, il Giudice Sportivo si è arrestato di fronte al chiaro disposto dell’ultima nota della ASL di, “la quale il 1° marzo, tempestivamente rispetto all’incontro previsto per il 2 marzo, integrando e chiarendo, seppur a richiesta, la portata del proprio precedente atto del 23 febbraio ha specificato che ...

