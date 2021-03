Covid, per i viaggi all’estero quarantena (di 5 giorni) e tampone anche all’interno dell’Ue (Di martedì 30 marzo 2021) L’ordinanza firmata dal ministro Speranza: estese all’Unione le regole già in vigore per i Paesi extra-Ue Leggi su ilsole24ore (Di martedì 30 marzo 2021) L’ordinanza firmata dal ministro Speranza: estese all’Unione le regole già in vigore per i Paesi extra-Ue

Advertising

robersperanza : Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie… - lorepregliasco : A Londra nessun morto COVID per la prima volta da 6 mesi. Vaccinare, vaccinare, vaccinare. - La7tv : #tagada Le domande di #Damilano a #Renzi: 'Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due sett… - filippocecchin2 : RT @NicolaColella1: Ma scartalamarmotta ?@Cartabellotta? cosa ci dice in merito all’obbligo vaccinale per un vaccino che non immunizza? ?@g… - blumirtilllo : @hisomare ricoverata in ospedale per il covid e non risponde piu alle cure.. -