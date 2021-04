Covid, dati dei contagi falsificati per non fare scattare la zona rossa: 3 arresti, Razza indagato (Di martedì 30 marzo 2021) Avrebbero alterato i dati dei contagi sulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi) diretto all’Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus. Con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare agli arresti Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 30 marzo 2021) Avrebbero alterato ideisulla pandemia (modificando il numero dei positivi e dei tamponi) diretto all’Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus. Con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del Comando Provinciale di Trapani stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare agli

Advertising

borghi_claudio : Il 'mistero' dei morti covid e dei dati istat. Secondo l'amico @pbecchi il fatto che i morti covid non siano visibi… - fanpage : Caso dati Covid in Sicilia. Emergono nuove intercettazioni. - TgLa7 : #Covid, @matteosalvinimi: Cdm prenda atto dei dati scientifici. Pronto a confrontarmi con Speranza - melinacugliari : RT @ChiodiDonatella: #SPERANZA CI VOLEVA RECLUSI IN CASA SENZA SE E SENZA MA. MA #DRAGHI DICE SÌ ALLE #DEROGHE DI #SALVINI Valutazioni set… - BabboleoNews : #Covid, #Savona e #Imperia, in zona #rossa da mezzanotte fino all’11 aprile. La decisione è stata presa dopo un con… -