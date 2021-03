Spostamenti | visite | seconde case a Pasqua | cosa si può fare fino al 30 aprile

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il 7entra in vigore il nuovo decreto del governo che dureràal giorno 30 confermando le misure attuali, compresa la sospensione della fascia gialla. Qui di seguito le regole e i divieti principali in vigore da lunedì 29 marzo. Dal 29 marzo al 2in tutta Italia Si può uscire dalla propria regione soltanto per motivi di lavoro, salute, urgenza. Si può andare nelle, ma solo il nucleo familiare dimostrando di averne titolo prima del 14 gennaio 2021 e purché la casa non sia abitata da altri. Ci sono Regioni che hanno però vietato o limitato gli ingressi. Consentito arrivare soltanto per motivi di lavoro necessità e urgenza oppure per manutenzione straordinaria limitando però la permanenza alla soluzione del problema. Dal 29 marzo al 2in zona ...

Advertising

ContiniVeronik : - infoitinterno : Zona rossa Pasqua, spostamenti e visite: regole in arrivo - Basilicata24 - grrsarafe : RT @ultimenotizie: Nei giorni di festa 'nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate sa… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Nei giorni di festa 'nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate sa… - fatuciuccio : Conte l'avrebbero deriso e spellato vivo... #maLUIèDraghi????? Zona rossa Pasqua, spostamenti e visite: regole in… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti visite

Il decreto dunque rinnoverà di fatto tutte le misure attualmente in vigore: cancellazione della zona gialla, nientea parenti e amici in zona rossa,ancora vietati tra le regioni, ...Poi, con il rosso pasquale, dal 3 al 5 aprile in tutta Italia diventano vietati gli, ma lea parenti e amici saranno consentite una volta al giorno e all'interno del territorio ...Il decreto, riassume l'agenzia di stampa Ansa, ìrinnoverà di fatto tutte le misure attualmente in vigore: cancellazione della zona gialla; niente visite a parenti e amici in zona rossa; spostamenti ...Inizia una nuova settimana "a colori" per l'Italia , da oggi nuove fasce per alcune Regioni mentre altre resteranno in quella precedentemente designata. In ...