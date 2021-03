“Mi avete ridotto così.”. Fabrizio Corona, il compleanno più triste. E i social a valanga per lui (Di lunedì 29 marzo 2021) Le condizioni di Fabrizio Corona, dopo l’uscita dall’ospedale, sarebbero gravi. A lanciare l’allarme ieri era stata Gabriella Privitera. La mamma di Fabrizio Corona aveva urlato la sua disperazione a Live-Non è la D’Urso, commentando l’attuale situazione in cui si ritrova il figlio. Gabriella, provata e stanca, aveva fatto una richiesta particolare a Barbara, poi svelata dalla conduttrice. “Hai chiesto di incontrarmi e sei venuta nel mio camerino. Abbiamo parlato da mamma a mamma. siamo stati un’oretta a parlare, ne sono uscita molto provata dal dolore di mamma. Mi hai raccontato dettagli, ti ho vista inerme e sofferente”. “Mio figlio non deve stare in carcere, ha una patologia severissima confermata anche dal Niguarda”, ha confermato Gabriella alla D’Urso, la sindrome bipolare con personalità bordeline e depressione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Le condizioni di, dopo l’uscita dall’ospedale, sarebbero gravi. A lanciare l’allarme ieri era stata Gabriella Privitera. La mamma diaveva urlato la sua disperazione a Live-Non è la D’Urso, commentando l’attuale situazione in cui si ritrova il figlio. Gabriella, provata e stanca, aveva fatto una richiesta particolare a Barbara, poi svelata dalla conduttrice. “Hai chiesto di incontrarmi e sei venuta nel mio camerino. Abbiamo parlato da mamma a mamma. siamo stati un’oretta a parlare, ne sono uscita molto provata dal dolore di mamma. Mi hai raccontato dettagli, ti ho vista inerme e sofferente”. “Mio figlio non deve stare in carcere, ha una patologia severissima confermata anche dal Niguarda”, ha confermato Gabriella alla D’Urso, la sindrome bipolare con personalità bordeline e depressione ...

