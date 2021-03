Calciomercato Juventus | Paganini | “rivoluzione a centrocampo | tutti i nomi in entrata ed uscita”

(Di lunedì 29 marzo 2021) Laè concsulla stagione in corso, il rendimento può essere considerato deludente. In Champions League è stata eliminata agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico come il Porto, in campionato è distante 10 punti dalla vetta occupata dall’Inter. La decisione della dirigenza di affidare la panchina ad Andrea Pirlo è sembrata troppo affrettata, l’intenzione è però quella di continuare il percorso anche nella prossima stagione. Nel frattempo si sta pensando ad una mezzacon l’obiettivo di aumentare la qualità della squadra, soprattutto a, le mosse aFoto di Matteo Bazzi / AnsaIldellaha deluso, in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

Commenta per primo, Inter, Real Madrid e non solo. N'Golo Kanté è stato uno dei più ambiti centrocampisti delle ultime sessioni di mercato e oggi che compie 30 anni, tutti sulle gambe, è ancora il Chelsea a ...1 Una sfida contro se stesso , come tante intraprese in carriera. Vinte quasi tutte, che lo hanno portato a scalare i record più vertiginosi della storia del calcio. Ma alla, Cristiano Ronaldo ne sta perdendo una, quella delle punizioni. Strabiliò sia al Manchester United che al Real Madrid, creando un marchio di fabbrica che in molti hanno provato ad emulare. ...Calciomercato Juventus, Dybala e l'indizio social delle tre X di Amsterdam: arriva il commento di Tagliafico... Calciomercato Juventus.Paulo Dybala vive ore molto importanti. Il suo futuro alla Juventus è stato messo totalmente in discussione e questo non gli piace.