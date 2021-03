Viabilità Roma Regione Lazio del 28-03-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 marzo 2021)28 MARZOORE 18:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CHIUSA PER LAVORI LA A91FIUMICINO DIREZIONE EUR CON USCITAS OBLIGATORIA IN VIA ISACCO NEWTON PERCORRENDO VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA 4 NOVEMBRE NEI DUE SENSI DI MARCIA A MONTEROTODO PER UN CANTIERE SU STRADA TRAFFICO RALLENTATO IN VIA DI VALLE RICCA, ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE D MASSA NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO NUOVA INTERRUZIONE SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA DILA CIRCONE INTERROTTA E I TRENI SOSTITUITI DALLE LINEE BUS MC ED MC3 PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA ...