La previsione di Breton | per il 14 luglio immunità di gregge Poi mostra passaporto sanitario

(Di domenica 28 marzo 2021) Il commissario per il mercato interno non ha dubbi e presenta il certificato, non obbligatorio, che sarà disponibile da metà giugno per facilitare i viaggi nell'Ue

Agenzia ANSA

Il commissario per il mercato interno non ha dubbi e presenta il certificato, non obbligatorio, che sarà disponibile da metà giugno per facilitare i viaggi nell'UeL'immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. E' ladi Thierry, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando con la radio francese Rtl,ha detto inoltre che la prossima estate dovrebbe "essere ...ROMA «L’estate vedrà meno limitazioni per gli italiani e, grazie al passaporto vaccinale che l’Unione europea conta di varare per giugno, si potrà anche viaggiare». È quanto ha affermato il ministro d ...L’immunità di gregge dal coronavirus dovrebbe essere ottenuta entro metà luglio. È la previsione di Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno e capo della task force sui vaccini. Parlando con ...