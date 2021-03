Covid, Gelmini: 'Regole sui vaccini siano uguali per tutte le Regioni' (Di domenica 28 marzo 2021) Sui vaccini 'dobbiamo dare una cornice regolatoria uguale per tutte le Regioni, non possiamo permetterci il lusso di riformare il Titolo V, dobbiamo cercare in questa situazione drammatica la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 28 marzo 2021) Sui'dobbiamo dare una cornice regolatoria uguale perle, non possiamo permetterci il lusso di riformare il Titolo V, dobbiamo cercare in questa situazione drammatica la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Previsto un incontro per domani sul piano vaccinale con il ministro Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Covid, Gelmini: 'Regole sui vaccini siano uguali per tutte le Regioni' #mariastellagelmini - MediasetTgcom24 : Covid, Gelmini: 'Regole sui vaccini siano uguali per tutte le Regioni' #mariastellagelmini - zazoomblog : Covid Gelmini: “Berlusconi sta discretamente è combattivo come sempre” - #Covid #Gelmini: #“Berlusconi - Sicilianodoc73 : RT @Adnkronos: #COVID19, #Gelmini: '#Berlusconi sta discretamente, è combattivo come sempre' -