Chiara Maria Mannarino | chi è l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 marzo 2021)è improvvisamente finito sotto i riflettori del gossip per il flirt estivo con Belen Rodriguez, immortalato sulla copertina di Vero e divenuto rapidamente la news dell’estate. Da Instagram, arriva la reazione deldi lui,. La giovane è stata legata all’hair stylist per alcuni anni, ma la loro storia è ormai finita da tempo. Ecco la dizione lasciate sul suo profilo e riportate su Very Inutil People, con cui la ragazza apre e chiude (definitivamente) l’argomento. In tantissimi mi state scrivendo per chiedermi come stia… Sto bene ? Tra me e Anto è finita mesi e mesi fa. Ovvio che non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi nel f**tuto esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con ...