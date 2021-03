Sondaggio Ipsos, cala il gradimento per il governo Draghi. Riguadagnano consensi Pd e M5S: effetto Letta e Conte? (Di sabato 27 marzo 2021) Se nell’ultimo mese il tasso di gradimento per il governo Draghi è sceso di circa 6 punti percentuali – da 62 a 56 – i partiti che compongono la maggioranza di governo non ne escono ridimensionati, anzi. Stando all’ultimo Sondaggio realizzato da Ipsos e pubblicato sul Corriere della Sera, il Partito Democratico sarebbe cresciuto di oltre un punto percentuale (dal 19 al 20,3%) nonostante – o forse come conseguenza di – il cambio di leadership e l’arrivo di Enrico Letta dopo l’addio di Nicola Zingaretti. Meglio ancora fa in Movimento 5 Stelle, sempre più in mano all’ex premier Giuseppe Conte, che cresce di 2,6 punti percentuali, dal 15,4 al 18%. Lega primo partito, Salvini stabile a quota 32 Dati che trovano una parziale conferma anche nel tasso ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Se nell’ultimo mese il tasso diper ilè sceso di circa 6 punti percentuali – da 62 a 56 – i partiti che compongono la maggioranza dinon ne escono ridimensionati, anzi. Stando all’ultimorealizzato dae pubblicato sul Corriere della Sera, il Partito Democratico sarebbe cresciuto di oltre un punto percentuale (dal 19 al 20,3%) nonostante – o forse come conseguenza di – il cambio di leadership e l’arrivo di Enricodopo l’addio di Nicola Zingaretti. Meglio ancora fa in Movimento 5 Stelle, sempre più in mano all’ex premier Giuseppe, che cresce di 2,6 punti percentuali, dal 15,4 al 18%. Lega primo partito, Salvini stabile a quota 32 Dati che trovano una parziale conferma anche nel tasso ...

