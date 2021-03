Legge sul florovivaismo, la professionalità non si basa sull’improvvisazione (Di sabato 27 marzo 2021) Al Senato è in discussione il disegno di Legge n. 2009 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico) che ha una serie di obiettivi che si possono riassumere nella necessità di promuovere la filiera florovivaistica italiana. Il Ddl 2009 è già passato all’approvazione della Camera e si sono da poco svolte alla Commissione Agricoltura del Senato, prima della approvazione definitiva, le audizioni degli stakeholder, cioè dei soggetti interessati o facenti parte della filiera (associazioni di categoria, sindacati agricoli ed artigiani). Da queste consultazioni sono emerse alcune perplessità. “Si tratta si una Legge che con le dovute rettifiche potrebbe portare benefici alla filiera florovivaistica e, quindi, anche a tutto il comparto del verde ornamentale,” sottolinea Sandro Maffi, Presidente ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Al Senato è in discussione il disegno din. 2009 (Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico) che ha una serie di obiettivi che si possono riassumere nella necessità di promuovere la filiera florovivaistica italiana. Il Ddl 2009 è già passato all’approvazione della Camera e si sono da poco svolte alla Commissione Agricoltura del Senato, prima della approvazione definitiva, le audizioni degli stakeholder, cioè dei soggetti interessati o facenti parte della filiera (associazioni di categoria, sindacati agricoli ed artigiani). Da queste consultazioni sono emerse alcune perplessità. “Si tratta si unache con le dovute rettifiche potrebbe portare benefici alla filiera florovivaistica e, quindi, anche a tutto il comparto del verde ornamentale,” sottolinea Sandro Maffi, Presidente ...

