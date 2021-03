Covid, il post di Iacopo Melio: «In Toscana c’è un problema. Limiti della Regione nella campagna vaccinale: chiedo scusa» (Di sabato 27 marzo 2021) «Diciamolo subito. Nascondere la testa sotto la sabbia, come fanno gli struzzi, non è il modo migliore per affrontare le cose». Inizia così un lungo post pubblicato oggi, 27 marzo, su Facebook dal consigliere regionale della Toscana Iacopo Melio. Un messaggio «necessario», come lo definisce lui, per chiedere scusa riguardo i rallentamenti che la Regione sta registrando sulla campagna vaccinale contro il Coronavirus. «Non starò in silenzio perché il silenzio si mangia anche il buono che c’è. E del buono c’è», dice, mentre spiega che qualche mese fa, «da un letto d’ospedale in un reparto Covid, ho comunque continuato a lavorare, come ho potuto, a una risoluzione che ha permesso, questo è sotto gli occhi di tutti, ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) «Diciamolo subito. Nascondere la testa sotto la sabbia, come fanno gli struzzi, non è il modo migliore per affrontare le cose». Inizia così un lungopubblicato oggi, 27 marzo, su Facebook dal consigliere regionale. Un messaggio «necessario», come lo definisce lui, per chiedereriguardo i rallentamenti che lasta registrando sullacontro il Coronavirus. «Non starò in silenzio perché il silenzio si mangia anche il buono che c’è. E del buono c’è», dice, mentre spiega che qualche mese fa, «da un letto d’ospedale in un reparto, ho comunque continuato a lavorare, come ho potuto, a una risoluzione che ha permesso, questo è sotto gli occhi di tutti, ...

Advertising

sole24ore : L’acciaio scarseggia, come la plastica. E per l’alluminio ci sono tempi di consegna (e costi)?insostenibili. Federm… - gennaromigliore : All’#AssembleaIV @matteorenzi lancia la Primavera delle Idee: un confronto che inizia già da domani per costruire i… - marcodimaio : L’Italia riparte se costruisce oggi il futuro post-Covid. Per questo con @ItaliaViva e @matteorenzi lanciamo la… - BarbaBiancoNero : RT @gzibordi: versione integrale dell'articolo apparso oggi, sabato 27 marzo, su Libero, che mostra come i 400 o 500 morti Covid al giorno… - danielevairo : RT @gzibordi: versione integrale dell'articolo apparso oggi, sabato 27 marzo, su Libero, che mostra come i 400 o 500 morti Covid al giorno… -