Spaccio di cocaina a Olbia, blitz dei carabinieri nella zona di via Barcellona (Di venerdì 26 marzo 2021) (Visited 161 times, 161 visits today) Notizie Simili: Un chilo di marijuana e metanfetamina in casa a… Trovati con oltre un etto di cocaina, arrestati dopo… Insolito via vai in una casa ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 26 marzo 2021) (Visited 161 times, 161 visits today) Notizie Simili: Un chilo di marijuana e metanfetamina in casa a… Trovati con oltre un etto di, arrestati dopo… Insolito via vai in una casa ...

Advertising

_Carabinieri_ : I #Carabinieri di Tivoli disarticolano sodalizio criminale dedito alla detenzione e spaccio di droga nel quadrante… - isNews_it : Spaccio di cocaina in fabbrica e anche durante il lockdown: arrestati 3 pusher - - isNews_it : Spaccio di cocaina in fabbrica e anche durante il lockdown: arrestati 3 pusher - - isNews_it : Spaccio di cocaina in fabbrica e anche durante il lockdown: arrestati 3 pusher - - vocidicitta : Nuovo articolo: Tentano di disfarsi della cocaina lanciandola dalla finestra: arrestati -