Serie C, focolaio Triestina: gara con la Sambenedettese rinviata (Di venerdì 26 marzo 2021) FIRENZE - La Lega Pro , tramite un comunicato ufficiale, ha disposto che "la gara Sambenedettese - Triestina , in programma domenica 28 marzo 2021, Stadio "Riviera delle Palme", San Benedetto del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 marzo 2021) FIRENZE - La Lega Pro , tramite un comunicato ufficiale, ha disposto che "la, in programma domenica 28 marzo 2021, Stadio "Riviera delle Palme", San Benedetto del ...

Advertising

sportli26181512 : Serie C, focolaio Triestina: gara con la Sambenedettese rinviata: Aumentano i casi di positività al Covid in casa d… - MCalcioNews : Focolaio in casa Triestina: rinviata la gara contro la Sambenedettese - bassairpinia : Calcio, Serie C. 'Focolaio epidemico in evoluzione' nel Monopoli, rinviata la gara con la Casertana. -… - MomentiCalcio : #SerieC, focolaio #COVID a #Foggia: a rischio rinvio la partita con il #Palermo - Linus2k : RT @luci69dc: @Linus2k Ti racconto questa. Matteo gioca a pallanuoto. Si allenano tutte le sere dalle 8 alle 9,30. Focolaio. Quasi tutti gl… -