(Di venerdì 26 marzo 2021) Cinquedihanno rinunciato a programmare ferie ea causa delle ultime, e in totale 20sono bloccati dall'incertezza sul fronte delle vaccinazioni. Il dato ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Confturismo: le vacanze di 20 milioni di italiani bloccate da restrizioni e incertezze sui vaccini #Confturismo… - Giovann32713588 : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: le vacanze di 20 milioni di italiani bloccate da restrizioni e incertezze sui vaccini #Confturismo https… - ferrariemanuela : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: le vacanze di 20 milioni di italiani bloccate da restrizioni e incertezze sui vaccini #Confturismo https… - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: le vacanze di 20 milioni di italiani bloccate da restrizioni e incertezze sui vaccini #Confturismo https… - LPincia : RT @MediasetTgcom24: Confturismo: le vacanze di 20 milioni di italiani bloccate da restrizioni e incertezze sui vaccini #Confturismo https… -

Ultime Notizie dalla rete : Confturismo vacanze

TGCOM

Cinque milioni di italiani hanno rinunciato a programmare ferie ea causa delle ultime restrizioni, e in totale 20 milioni sono bloccati dall'incertezza sul ...italiani di Swg/- ......dall'Indice di Fiducia dei viaggiatori italiani - calcolato mensilmente da Swg per- ... sarebbe più propenso a programmare da subito le, in pratica a prenotare. Dunque tre quarti ...Cinque milioni di italiani hanno rinunciato a programmare ferie e vacanze a causa delle ultime restrizioni ... Il dato emerge dall'Indice di Fiducia dei viaggiatori italiani di ...Comincia lentamente a tornare la voglia di viaggiare ma a frenare i progetti di vacanza degli italiani sono, da un lato, le restrizioni agli spostamenti rafforzate dalle ultime misure del Governo, [..