Sondaggio Masia, crolla ancora la fiducia in Draghi. Conte in calo, Meloni lo raggiunge (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tasso di fiducia degli italiani nei confronti di Mario Draghi è sceso di 7-8 punti percentuali nell’arco dell’ultimo mese. Al Contempo, sul fronte politico, si osserva un testa a testa tra l’ex premier Giuseppe Conte e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, mentre si osservano flebili oscillazioni di fiducia verso altri protagonisti della politica italiana. A rilevarlo è l’ultimo Sondaggio a cura di Fabrizio Masia di EMG Acqua, presentato durante la puntata odierna di Agorà su Rai2. La fiducia nel presidente del Consiglio, seppur in flessione di 3 punti rispetto alla settimana scorsa, e di 7-8 punti in un mese, resta comunque molto alta, attestandosi al 56%. A seguire, ambedue al 41%, si piazzano l’ex premier Giuseppe ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) Il tasso didegli italiani nei confronti di Marioè sceso di 7-8 punti percentuali nell’arco dell’ultimo mese. Almpo, sul fronte politico, si osserva un testa a testa tra l’ex premier Giuseppee la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, mentre si osservano flebili oscillazioni diverso altri protagonisti della politica italiana. A rilevarlo è l’ultimoa cura di Fabriziodi EMG Acqua, presentato durante la puntata odierna di Agorà su Rai2. Lanel presidente del Consiglio, seppur in flessione di 3 punti rispetto alla settimana scorsa, e di 7-8 punti in un mese, resta comunque molto alta, attestandosi al 56%. A seguire, ambedue al 41%, si piazzano l’ex premier Giuseppe ...

Advertising

infoitinterno : Sondaggio di Fabrizio Masia, 'fiducia scemata per il governo di Mario Draghi': 'Al 40 per cento' dopo lo stop di As… - SavadoriLucia : More Italians lost trust in astazeneca after the 3-days stop due to precautionary principle. Sondaggio di Fabrizio… - Adri19510 : Sondaggio di Fabrizio Masia, 'fiducia scemata per il governo di Mario Draghi': 'Al 40 per cento' dopo lo stop di As… - ileanariparbel6 : RT @Libero_official: 'Dato inquietante'. Fiducia scemata nel governo #Draghi: dopo lo stop ad #AstraZeneca questo #sondaggio #agorà #masia… - cpetacci : RT @GeMa7799: Sondaggio di Fabrizio Masia, 'fiducia scemata per il governo di Mario Draghi': 'Al 40 per cento' dopo lo stop di AstraZeneca -