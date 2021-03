Ragazza cade dal cavalcavia ad Anagni (Di giovedì 25 marzo 2021) Anagni Ragazza cade dal cavalcavia, bloccata Autostrada con l’arrivo dell’eliambulanza. Il tutto è avvenuto al km 604 nei pressi del casello autostradale della città dei Papi. La 42enne del posto è stata portata in codice rosso in ospedale a Roma Ancora una mattinata di disagi per gli automobilisti in transito sul tratto ciociaro dell’autostrada del Leggi su periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021)dal, bloccata Autostrada con l’arrivo dell’eliambulanza. Il tutto è avvenuto al km 604 nei pressi del casello autostradale della città dei Papi. La 42enne del posto è stata portata in codice rosso in ospedale a Roma Ancora una mattinata di disagi per gli automobilisti in transito sul tratto ciociaro dell’autostrada del

Advertising

insideyourarms_ : Loro preoccupati per la ragazza che cade il mio cuore - lanuovariviera : Ragazza di diciotto anni cade dal primo piano. E' in ospedale in gravi condizioni - infoitinterno : Gira un video su TikTok, si sporge troppo e cade dal balcone: ragazza in ospedale - Changulan_ : @Mterryf1 Se sapessi cosa piace/trova interessante una ragazza avrei risolto buona parte dei miei problemi quindi n… - infoitinterno : Gira video per Tik Tok. Cade dal balcone, ragazza in ospedale -