Quanto è importante per l’Italia il Canale di Suez

Le immagini della nave cargo "Ever Given" arenata nel Canale di Suez hanno presto fatto il giro del mondo. Una delle più grandi portacontainer esistenti – lunga 400 metri e larga 59, da 220mila tonnellate – si è incagliata martedì mattina a causa del forte vento lungo una delle rotte commerciali marittime più trafficate del pianeta. Era diretta al porto di Rotterdam, veniva dalla Cina. I rimorchiatori dell'Autorità del Canale (Suez Canal Authority, Sca) sono al lavoro per liberare l'imbarcazione della compagnia Evergreen Marine Corp., ma potrebbero volerci alcuni giorni e intanto si è creato un ingorgo di navi in attesa alle due estremità del passaggio. pic.twitter.com/FEupDobuNO — Aaron Huertas (@aaronhuertas) March 24, 2021 Il Canale di Suez collega il Mar Mediterraneo con il Mar ...

