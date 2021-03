Palermo, si ferma Saraniti: distorsione al ginocchio per l’attaccante, Accardi torna in gruppo (Di giovedì 25 marzo 2021) In attesa di sapere se lunedì Palermo-Foggia si giocherà, la squadra di Giacomo Filippi prosegue la marcia di avvicinamento al match."In attacco si ferma Saraniti", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". L'attaccante palermitano ha rimediato una distorsione al ginocchio nel corso dell'allenamento di ieri. "Nulla di grave per il numero 9 rosanero, che ha comunque abbandonato zoppicante il terreno di gioco del 'Pasqualino' di Carini", si legge. Le sue condizioni, dunque, verranno rivalutate già nella giornata di oggi.Intanto, chi è tornato a disposizione di Filippi è Accardi. Ieri il difensore palermitano si è allenato con il gruppo. Ancora lavoro differenziato per Lancini e Corrado. Doda, invece, ha svolto prima una seduta personalizzata ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 marzo 2021) In attesa di sapere se lunedì-Foggia si giocherà, la squadra di Giacomo Filippi prosegue la marcia di avvicinamento al match."In attacco si", informa l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". L'attaccante palermitano ha rimediato unaalnel corso dell'allenamento di ieri. "Nulla di grave per il numero 9 rosanero, che ha comunque abbandonato zoppicante il terreno di gioco del 'Pasqualino' di Carini", si legge. Le sue condizioni, dunque, verranno rivalutate già nella giornata di oggi.Intanto, chi èto a disposizione di Filippi è. Ieri il difensore palermitano si è allenato con il. Ancora lavoro differenziato per Lancini e Corrado. Doda, invece, ha svolto prima una seduta personalizzata ...

