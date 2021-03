Materie prime naturali e 100% tracciate, l'impegno di Carrefour per il tessile (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) - Impiegare Materie prime naturali sostenibili e assicurare la tracciabilità dei propri prodotti al 100% entro il 2030. E' questo l'obiettivo di Carrefour Italia che lancia il progetto Tex Responsabile, diventando così promotore di una moda più sostenibile anche nella grande distribuzione. D'altronde Carrefour è l'unica esponente della Gdo ad aderire al Fashion Pact, iniziativa sostenuta dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron che vede alleate 32 imprese leader nel settore moda e tessile. Una vera e propria coalizione globale impegnata nel raggiungimento di obiettivi condivisi quali contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ripristinare la biodiversità e proteggere gli oceani. “La strategia di sostenibilità che ruota intorno al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) (Adnkronos) - Impiegaresostenibili e assicurare la tracciabilità dei propri prodotti alentro il 2030. E' questo l'obiettivo diItalia che lancia il progetto Tex Responsabile, diventando così promotore di una moda più sostenibile anche nella grande distribuzione. D'altrondeè l'unica esponente della Gdo ad aderire al Fashion Pact, iniziativa sostenuta dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron che vede alleate 32 imprese leader nel settore moda e. Una vera e propria coalizione globale impegnata nel raggiungimento di obiettivi condivisi quali contrastare gli effetti del cambiamento climatico, ripristinare la biodiversità e proteggere gli oceani. “La strategia di sostenibilità che ruota intorno al ...

