Malpezzi eletta capogruppo Pd Senato | martedì derby rosa a Camera

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Pd si avvia a chiudere la partita dei capigruppo in Parlamento, anzi delle capigruppo come ha chiesto il segretario Enrico Letta, anche se allaci vorrà qualche giorno in più. Ilelegge Simona, di Base riformista, indicata da Andrea Marcucci. Mentre a Montecitorio è ancoratra Debora Serracchiani e Marianna Madia, anche se diverse fonti parlamentari Pd attribuiscono maggiori possibilità alla ex presidente del Friuli, attualmente vicepresidente del partito e presidente della Commissione Lavoro.Di sicuro, Letta non ha indicato una preferenza, anche se molti considerano Madia più vicina all'ex segretario avendo iniziato proprio con lui la sua esperienza politica. "Decidete voti - ha detto il leader Pd ai deputati - l'importante è che il Pd sia stato in grado di far emergere due nomi di ...