La mamma positiva Covid interrompe la lezione in Dad della figlia, la maestra chiama i carabinieri (Di giovedì 25 marzo 2021) La mamma positiva Covid interrompe la lezione in Dad della figlia. Situazione psicologicamente drammatica, quella trovata dai carabinieri in una casa di Salerno: una donna interrompe le lezioni in Dad della figlia, la maestra chiama il 112 e i militari si trovano davanti una famiglia provata, positiva al Covid-19 e una mamma in crisi anche per l'errato uso di alcuni farmaci. Frustrazione, equivoci, esasperazione, paura: un mix di elementi che rendono a volte drammatica, anche dal punto di vista della tenuta psicologica, la situazione nelle famiglie che sono alle prese con restrizioni causa ...

