Albano Carrsisi sa cos’è successo a Ylenia | La verità 28 anni dopo la scomparsa

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 25 marzo 2021)-Carrisi-Al-Bano-Romina-solonotizie24La vita die Romina è cambiata nel momento in cuidi profondo dolore durante i quali i due artisti hanno delle idee differenti su ciò che possa esserealla loro primogenita. Ladirappresenta un grandissimo dramma per la vita diCarrisi e Romina Power, che hanno visto diventare il loro amore forte e famiglia nel momento in cui è nata la loro primogenita., fin da subito, ha mostrato la voglia di libertà e scoperta del mondo fin da subito, ma nessuno avrebbe mai immaginato di vedere il bellissimo viaggio per la figlia die Romina finisse proprio a New ...