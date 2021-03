Volley femminile, Playoff Serie A1: Perugia, Scandicci e Firenze ai quarti di finale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Perugia, Scandicci e Firenze si sono qualificate ai quarti di finale dei Playoff scudetto di Volley femminile. I match di ritorno degli ottavi hanno premiato le squadre che si erano imposte all’andata. Perugia ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-18; 25-17; 25-11), dopo il 3-1 del weekend, grazie soprattutto ai 16 punti di Kenia Carcaces e agli 11 di Serena Ortolani, mentre le piemontesi hanno pagato la serata no di Erblira Bici (7) e Adelina Ungureanu (5). Le umbre, decime in regular season, hanno così eliminato la settima forza del torneo e si sono regalate il quarto di finale contro Novara. Scandicci rifila a Bergamo un altro 3-0 (25-16; 25-13; 25-20), senza andare mai in difficoltà. Le toscane, quinte in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 marzo 2021)si sono qualificate aidideiscudetto di. I match di ritorno degli ottavi hanno premiato le squadre che si erano imposte all’andata.ha sconfitto Cuneo per 3-0 (25-18; 25-17; 25-11), dopo il 3-1 del weekend, grazie soprattutto ai 16 punti di Kenia Carcaces e agli 11 di Serena Ortolani, mentre le piemontesi hanno pagato la serata no di Erblira Bici (7) e Adelina Ungureanu (5). Le umbre, decime in regular season, hanno così eliminato la settima forza del torneo e si sono regalate il quarto dicontro Novara.rifila a Bergamo un altro 3-0 (25-16; 25-13; 25-20), senza andare mai in difficoltà. Le toscane, quinte in ...

