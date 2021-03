Ultime Notizie Roma del 24-03-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nessuno potrà avere indietro nella somministrazione del vaccino Noi siamo pronti a sostenere Le regioni e te le case farmaceutiche rispetteranno i tempi io sono convinto che alla fine di quest’anno Torneremo a riprenderci almeno in parte la nostra vita lui dice in un’intervista al Corriere della Sera Fabrizio Curcio capo della protezione civile secondo il quale serve più coordinamento pur mantenendo la diversificazione per territorio e per sostenere Le regioni in cui ciò che ritiene debbano essere creati hotspot vaccinali in ogni siamo pronti anche dalle ferie mi ha detto anche perché entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di Dory adesso spiega stiamo vaccinando 200.000 persone al giorno a Regina e dobbiamo arrivare a 500 m non c’è alcuna decisione di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nessuno potrà avere indietro nella somministrazione del vaccino Noi siamo pronti a sostenere Le regioni e te le case farmaceutiche rispetteranno i tempi io sono convinto che alla fine di quest’anno Torneremo a riprenderci almeno in parte la nostra vita lui dice in un’intervista al Corriere della Sera Fabrizio Curcio capo della protezione civile secondo il quale serve più coordinamento pur mantenendo la diversificazione per territorio e per sostenere Le regioni in cui ciò che ritiene debbano essere creati hotspot vaccinali in ogni siamo pronti anche dalle ferie mi ha detto anche perché entro la fine del mese arriveranno 4 milioni e mezzo di Dory adesso spiega stiamo vaccinando 200.000 persone al giorno a Regina e dobbiamo arrivare a 500 m non c’è alcuna decisione di ...

Advertising

fanpage : Nuovo record di morti in Brasile, altri 3.251 decessi Covid in 24 ore - fanpage : Mai così tanti morti di #Covid19 dal 26 gennaio - Agenzia_Ansa : Sono 18.765 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - ninnitarantino : RT @fanpage: Mai così tanti morti di #Covid19 dal 26 gennaio - tempostretto : Un nuovo articolo: (Taormina, studenti a lezione di sicurezza con la Polizia nell’ambito del Progetto “Train…to be… -