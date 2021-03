Temptation Island | Filippo Bisciglia condurrà la prossima edizione?

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Arrivano le prime conferme ufficiali per lastagione di; sono state rivelte alcune coppie che prenderanno parte al reality, conduttore e tipologia di format. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sullaappassionantedi! Arrivano le prime conferme per uno dei reality più attesi degli ultimi anni:; in questo periodo particolare per tutti, avere dei programmi di intrattenimento molto leggero Articolo completo: dal blog SoloDonna