Sassari, venerdì 26 marzo i tamponi decisivi: occhi puntati sulla sfida a Cremona (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Dinamo Sassari si prepara a mettere il peggio alle spalle per concentrarsi esclusivamente su quanto accadrà sul campo da basket. In seguito alle tre positività al Covid-19 in squadra, il club sardo aveva sospeso gli allenamenti, prima di comunicare in una nota che sarà decisivo il giro di tamponi di venerdì 26 marzo. Qualora non dovessero esserci sorprese, gli uomini di Pozzecco torneranno in campo sabato 27 contro Cremona. In settimana, poi, Sassari farà tappa a Saragozza martedì 30 marzo, quindi a Bamberg giovedì 1 aprile. Sette giorni estremamente decisivi ai quali la Dinamo, inevitabilmente, non arriverà nelle migliori condizioni fisiche. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) La Dinamosi prepara a mettere il peggio alle spalle per concentrarsi esclusivamente su quanto accadrà sul campo da basket. In seguito alle tre positività al Covid-19 in squadra, il club sardo aveva sospeso gli allenamenti, prima di comunicare in una nota che sarà decisivo il giro didi26. Qualora non dovessero esserci sorprese, gli uomini di Pozzecco torneranno in campo sabato 27 contro. In settimana, poi,farà tappa a Saragozza martedì 30, quindi a Bamberg giovedì 1 aprile. Sette giorni estremamenteai quali la Dinamo, inevitabilmente, non arriverà nelle migliori condizioni fisiche. SportFace.

