Unione Industriale, Marsiaj chiede chiarezza su Torino come sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente di Unione Industriale Giorgio Marsiaj interviene sulla notizia diffusasi oggi che Torino potrebbe non essere la sede prestabilita per il Centro nazionale dell’Intelligenza Artificiale, come invece era stato già indicato dal governo in più documenti. “Siamo molto preoccupati che corrispondano al vero le voci secondo cui nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in corso di elaborazione, Torino non sia più indicata come sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale (I3A). Questo ruolo le era stato assegnato il 3 settembre scorso dal Governo Conte, che ne aveva data ampia ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente diGiorgiointerviene sulla notizia diffusasi oggi chepotrebbe non essere laprestabilita per il Centro nazionale delinvece era stato già indicato dal governo in più documenti. “Siamo molto preoccupati che corrispondano al vero le voci secondo cui nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in corso di elaborazione,non sia più indicataper(I3A). Questo ruolo le era stato assegnato il 3 settembre scorso dal Governo Conte, che ne aveva data ampia ...

Advertising

nuovasocieta : Unione Industriale, Marsiaj chiede chiarezza su Torino come sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligen… - dariodivico : Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione Industriale, chiede chiarezza su Torino come sede principale dell’Istituto… - ElaRummiel : RT @toduba: Da oggi Toduba è associata dell'Unione Industriale Torino. Siamo felici di far parte di questa rete imprenditoriale torinese.… - IOOOTA_Srl : 'Siamo convinti che l’unione dell’#IoT con il mondo dell’#Energia, possa essere le fondamenta della 4? Rivoluzione… - Identita_Italia : Ieri l’Unione Sarda' pubblicava a firma del suo capo redattore Mauro Pili un’inchiesta sui presunti “veleni e disas… -