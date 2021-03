UltraPop Festival 2021, Aldo Giovanni e Giacomo super ospiti stasera su Twitch (Di martedì 23 marzo 2021) L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da non perdere: Aldo Giovanni e Giacomo, il trio comico più amato d'Italia, sarà ospite su Twitch oggi dalle ore 21:00! L'UltraPop Festival 2021 ci regala un appuntamento da non perdere: Aldo Giovanni e Giacomo, il trio comico più amato d'Italia nato nel 1991, saranno ospiti su Twitch oggi dalle ore 21:00, per parlare della rinascita e del loro splendido e unico rapporto. Il panel condotto dai nostri Luca Liguori e Giuseppe Grossi prende il nome di "Aldo, Giovanni e Giacomo: Tre uomini e vent'anni di commedia italiana", andando a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) L'ci regala un appuntamento da non perdere:, il trio comico più amato d'Italia, sarà ospite suoggi dalle ore 21:00! L'ci regala un appuntamento da non perdere:, il trio comico più amato d'Italia nato nel 1991, sarannosuoggi dalle ore 21:00, per parlare della rinascita e del loro splendido e unico rapporto. Il panel condotto dai nostri Luca Liguori e Giuseppe Grossi prende il nome di ": Tre uomini e vent'anni di commedia italiana", andando a ...

Advertising

GianlucaOdinson : Gabriele Salvatores: 'Il cinema italiano era una comunità, oggi combattiamo da soli' - - irene_colella : RT @massimopolidoro: Oggi, alle ore 15.00, sarò online all' Ultrapop Festival, insieme a Francesco Lancia e Andrea Berti, per l'evento 'CIC… - paolocosso : Samantha Cristoforetti racconta il proprio lato nerd all’Ultrapop Festival #disinformato #paoloattivissimo #news… - krimi_1977 : RT @FrancescoLancia: Oggi alle 15 sono ospite dell'Ultrapop Festival per parlare di misteri misteriosi insieme a @massimopolidoro e ad altr… - MauroDeMarco : RT @FrancescoLancia: Oggi alle 15 sono ospite dell'Ultrapop Festival per parlare di misteri misteriosi insieme a @massimopolidoro e ad altr… -