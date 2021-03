Mogway | malinconia e visioni post rock

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Recepito già da un po’ il ritorno del vinile, che ora campeggia variopinto nei cataloghi delle etichette discografiche – il canonico, vellutato nerofumo, colori fosforici, trasparenze o saturazioni splatter da rasentare a volte velleità pittoriche – e nelle vetrine dei negozi di dischi ripopolati da audiofili in balia dei cavi, dei clamp, degli accrocchi antivibrazione, da cultori dell’oggetto desueto o semplici neofiti a digiuno di analogico; esce ora As The Love Continues, ultimo album dei Mogwai, reperibile in varie edizioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

As The Love Continues si pone idealmente in continuità con il precedente Every Country’s Sun, ma di fatto risulta molto più preciso, risolto, proprio nella struttura, nei motivi, nella definizione ...I FLeUR con "Caring About Something Utterly Useless" piazzano un convincente album di post-post rock in bilico tra chitarre malinconiche ed elettronica cold wave ...