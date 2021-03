Il meteo di Pasqua e Pasquetta? Potrebbe cambiare ancora (Di martedì 23 marzo 2021) Che bella la dinamicità di marzo… Per noi del settore commentare questi continui cambiamenti di fronte è emozionante, perlomeno abbiamo qualcosa su cui ragionare e non il solito meteo anticiclonico dove le chiacchiere starebbero a zero. Il trend meteo di Pasqua e Pasquetta Ormai abbiamo un’idea di quello che sarà il trend prevalente da qui a fine mese: Alta Pressione e temperature in aumento, belle giornate e poco altro su cui ragionare. Certo, le anomalie termiche saranno un argomento da affrontare con dovizia di particolari, ma ce ne occuperemo a tempo debito. Soprattutto ce ne occuperemo dettagliatamente nel momento in cui dovessero raggiungere valori record (ipotesi, ad oggi, che non possiamo escludere). Ora però è bene iniziare a dare uno sguardo al trend meteo climatico delle festività, ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 23 marzo 2021) Che bella la dinamicità di marzo… Per noi del settore commentare questi continui cambiamenti di fronte è emozionante, perlomeno abbiamo qualcosa su cui ragionare e non il solitoanticiclonico dove le chiacchiere starebbero a zero. Il trenddiOrmai abbiamo un’idea di quello che sarà il trend prevalente da qui a fine mese: Alta Pressione e temperature in aumento, belle giornate e poco altro su cui ragionare. Certo, le anomalie termiche saranno un argomento da affrontare con dovizia di particolari, ma ce ne occuperemo a tempo debito. Soprattutto ce ne occuperemo dettagliatamente nel momento in cui dovessero raggiungere valori record (ipotesi, ad oggi, che non possiamo escludere). Ora però è bene iniziare a dare uno sguardo al trendclimatico delle festività, ...

