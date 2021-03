Grazia Di Michele con le Cantautrici, Chiara Minaldi, Claudia Megré, Federica Matera, Eleonora Betti (Di martedì 23 marzo 2021) Da tanto sostengo che il futuro della musica è rosa. In questi ultimi anni mi sono reso conto che le Cantautrici hanno una marcia in più. Non è un caso che le tre edizioni di FIAT Music che ho fatto siano state vinte tutte da ragazze. Da un anno Grazia di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava si sono unite in un progetto che presto uscirà con un album e un tour. Non solo, Grazia le ha coinvolte in un progetto che da tempo per lei è una priorità: accendere i riflettori su tante Cantautrici giovani che da tempo coinvolge in tutte le sue iniziative, concerti, rassegne musicali. Per “colpa”, anzi, per “merito” di Grazia io nel passato ho trasformato in Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un BARONE ROSA con solo Cantautrici ospiti dell’intero programma. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Da tanto sostengo che il futuro della musica è rosa. In questi ultimi anni mi sono reso conto che lehanno una marcia in più. Non è un caso che le tre edizioni di FIAT Music che ho fatto siano state vinte tutte da ragazze. Da un annodi, Rossana Casale e Mariella Nava si sono unite in un progetto che presto uscirà con un album e un tour. Non solo,le ha coinvolte in un progetto che da tempo per lei è una priorità: accendere i riflettori su tantegiovani che da tempo coinvolge in tutte le sue iniziative, concerti, rassegne musicali. Per “colpa”, anzi, per “merito” diio nel passato ho trasformato in Premiato Circo Volante del Barone Rosso in un BARONE ROSA con soloospiti dell’intero programma. ...

