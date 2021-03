Tiro a volo | Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021 | India e Kazakhstan vincono i concorsi a squadre di skeet

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) La lunga giornata di lunedì si è conclusa in quel di, dove è in corso di svolgimento – in concomitanza cola segno – la seconda tappa delladeldi. Sulle pedane asiatiche oggi è stata la volta deidedicati alloche, pur non essendo pieni di formazioni partecipanti, hanno regalato molto spettacolo. Nella gara maschile a spuntarla è stata l’padrona di casa che, con il trio Khangura-Khan-Bajwa, si è imposta 6-2 sul Qatar di Al-Attiya-Ahmad-Al Ishaq, in un podio che è stato daldel terzetto Mukhamediyev-Yechshenko-Pochivalov. Nella rassegna femminile invece, il duello per l’affermazione ...