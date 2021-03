Tebas: «La Serie A non può lasciarsi scappare la possibilità offerta da Dazn» (Di domenica 21 marzo 2021) L’ANSA ha sentito il presidente della Liga Javier Tebas sulla situazione dei diritti tv in Italia a due giorni dall’assemblea di Lega chiamata a decidere sulle offerte per trasmettere il campionato. “L’offerta di Dazn può portare la Serie A a riaprire un mercato competitivo che non si vedeva da tempo e gettare le basi per il futuro. lasciarsi scappare ora questa possibilità sarebbe incomprensibile e rischierebbe di far rimanere la Serie A e il calcio italiano nel passato, in una posizione di netto svantaggio rispetto allo sviluppo che stiamo vedendo nel panorama Europeo” È oramai noto che, alle spalle dell’offerta fatta da Dazn ci sia il sostegno economico e tecnico di Tim “In tutti i mercati in cui le grandi aziende ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) L’ANSA ha sentito il presidente della Liga Javiersulla situazione dei diritti tv in Italia a due giorni dall’assemblea di Lega chiamata a decidere sulle offerte per trasmettere il campionato. “L’dipuò portare laA a riaprire un mercato competitivo che non si vedeva da tempo e gettare le basi per il futuro.ora questasarebbe incomprensibile e rischierebbe di far rimanere laA e il calcio italiano nel passato, in una posizione di netto svantaggio rispetto allo sviluppo che stiamo vedendo nel panorama Europeo” È oramai noto che, alle spalle dell’fatta daci sia il sostegno economico e tecnico di Tim “In tutti i mercati in cui le grandi aziende ...

