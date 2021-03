Advertising

TgLa7 : La cancelliera tedesca Angela #Merkel intende #prolungare il #lockdown anche per il mese di #aprile. - Agenzia_Ansa : La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. E' quanto emerge d… - MediasetTgcom24 : Germania, la Merkel vuole estendere il lockdown fino ad aprile #angelamerkel - news_mondo_h24 : Lockdown ad aprile, il piano di Angela Merkel - Giornaleditalia : Covid Germania, lockdown totale anche ad aprile: la Merkel presenta il suo piano -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown aprile

Critica la situazione in Germania, che si prepara a vivere inanche tutto il mese di, tra tensioni e manifestazioni di protesta contro le nuove ...... quando tutta l'Italia sarà in zona rossa dal 3 al 5, preoccupa... Read More World Covid: Londra, ieri protesta anti -con oltre 30 arresti 21 Marzo 2021 Sono oltre 30 i manifestanti ...StampaLa Campania rimane in zona rossa, e il governatore De Luca continua con la linea del pugno duro. È stata pubblicata l’Ordinanza n°10 del 21 marzo 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, c ...La cancelliera tedesca Angela Merkel intende prolungare il lockdown anche per il mese di aprile. E' quanto emerge dalla bozza che presenterà domani al vertice sul coronavirus con i rappresentanti dei ...